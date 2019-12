Carlo Ancelotti all'Everton: stipendio da urlo per l'ex Napoli

Carlo Ancelotti cade in piedi. Appena esonerato dal Napoli, il tecnico di Reggiolo verrà a breve annunciato come nuovo allenatore dell'Everton, in Premier League. Entro lunedì il mister emiliano firmerà un contratto di quattro anni e mezzo con i Toffees, con i quali ha concordato un ingaggio faraonico da 50 milioni di sterline totali, quasi 58 milioni di euro, fino al 2023. Una somma che lo proietta nella Top 5 degli allenatori più pagati del mondo, dietro ai soli Guardiola, Mourinho e Simeone.

I tabloid inglesi hanno specificato che Ancelotti percepirà in media all'anno 13,5 milioni di euro, al giorno percepirà qualcosa come 31mila sterline, equivalenti a 36mila euro (1548 euro all'ora, 24 al minuto).

Con l'addio del tecnico, il Napoli risparmierà 6 milioni di euro a stagione: i 5 che percepiva Carletto più 1 milione per lo staff. Secondo Sky da questa mattina gli avvocati dell'ex allenatore di Milan e Real sono al lavoro per risolvere il contratto con il club partenopeo, un'operazione necessaria per permettere al tecnico di firmare con il club di Liverpool.

Secondo quanto riporta il Telegraph, Ancelotti ha accettato l'Everton perché gli è stato promesso che avrà libertà di incidere sulle scelte di mercato e che ci sarà a disposizione un budget importante per risollevare la squadra, attualmente sedicesima in classifica nel massimo campionato inglese.

Ancelotti si trasferisce in Premier con suo figlio Davide e il suo genero Mino Fulco, nutrizionista. Con loro anche il preparatore atletico Francesco Mauri.

SPORTAL.IT | 19-12-2019 15:31