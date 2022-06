Carlos Alcaraz dà forfait al Queen's

09-06-2022 13:30

L’agenda sportiva del talento spagnolo prevedeva di partecipare al Queen’s in vista di Wimbledon. Invece Carlos Alcaraz si vede costretto a cambiare i suoi piani a causa di una fastidio al gomito che non gli permetteranno di prendere confidenza con l’erba inglese.

Lo spagnolo quindi, estromesso ai quarti di finale del Roland Garros dal tedesco Alexander Zverev, non affronterà alcun torneo prima dei Championships sull’erba (27 giugno-10 luglio). La decisione di non partecipare al Queen’s è stata presa di comune accordo con il suo staff e i medici proprio per preservarsi in vista dello Slam londinese.

I medici, infatti, hanno consigliato a Carlitos di non forzare proprio per evitare inutili complicazioni sul suo fisico. Indubbiamente, l’assenza di Alcaraz peserà nel celebre torneo di Londra anche perché la curiosità sul vedere all’opera l’allievo di Juan Carlos Ferrero era tra le attrazioni maggiori.