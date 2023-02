Casarin: "Il gol di Firenze mette in discussione la tecnologia"

L'ex arbitro ha commentato la rete di Cabral, convalidata e poi annullata dal direttore di gara, in Conference League.

27-02-2023 10:01

Giovedì scorso la Fiorentina ha battuto 3-2 il Braga e si è qualificato agli ottavi di Conference League dopo il 4-0 in Portogallo. A destare molta curiosità durante la gara è stato anche il gol di Cabral convalidato dalla tecnologia e poi annullato dall’arbitro, perché la palla non aveva passato del tutto la linea di porta. Per l’ex arbitro Paolo Casarin questo è un bel problema, come commentato a Radio Anch’io lo sport, su Radio Rai.

Le sue parole: “Quanto accaduto a Firenze in settimana, non solo è pericoloso, ma mette in discussione tutte le decisioni dei centimetri. Vorrei dire che questi strumenti, sia la goal-line technology che tutto il resto, devono essere utilizzati sapendo la loro precisione – ha detto Casarin -. Credo non ci sia ancora chiara l’incertezza della goal-line technology, cioè se vede il mezzo centimetro o meno e tutto quello che poi comporta il Var. bisogna sapere insomma quanto valgono questi strumenti dal punto di vista tecnologico”.