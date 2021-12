Casi Covid alla Salernitana, l'Udinese: "Al 99,9% si gioca"

21-12-2021 00:02

L’ultimo posto in classifica, le sconfitte in serie, il caos della possibile esclusione dal campionato e, ora, pure casi Covid all’interno della propria rosa. La Salernitana proprio non trova pace. E ora è costretta a rimandare la partenza per il Friuli, dove domani sera è in programma la partita contro l’ Udinese .

All’interno del gruppo squadra granata nel pomeriggio era infatti emerso un caso di positività al Covid-19 di un calciatore, che ha indotto l’ASL di Salerno a bloccare la partenza per Udine della formazione di Colantuono, prevista per oggi. La conferma era arrivata dalla stessa Salernitana, con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale.

“L’U.S. Salernitana 1919 – si legge – comunica che a seguito della rilevata positività al Covid-19 da parte di un calciatore, l’ASL di Salerno ha fatto divieto assoluto di far intraprendere il viaggio della squadra per la trasferta di Udine con volo di linea così come programmato.

A seguito di ciò è stato applicato il protocollo attualmente in vigore e tutti componenti del gruppo squadra si sono sottoposti nel pomeriggio a tamponi molecolari.

Qualora i tamponi risultassero negativi la Società ha già predisposto la partenza della squadra per la giornata di domani con un volo privato.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore”.

Il direttore sportivo dei campani, Angelo Fabiani , a ‘Sei TV’ in serata ha però svelato come la situazione si sia aggravata.

” Si è aggiunto un secondo caso positivo nel gruppo squadra, oltre ad alcuni dello staff di cui uno sintomatico . Ci atteniamo alle disposizioni dell’ASL, abbiamo prenotato un aereo privato per domani, ma aspettiamo cosa dice l’Asl che oggi non ci ha fatto partire”.

C’è dunque attesa per i risultati dei tamponi molecolari, ma il dg dell’Udinese, Pierpaolo Marino, alla tv ufficiale del club ha chiarito che il match dovrebbe andare in scena.

” La Lega ci ha confermato che si gioca domani alle 18.30 . Non ci saranno stravolgimenti, la decisione della Lega è questa, la Salernitana partirà domani mattina. Abbiamo conferme che la Salernitana partirà domani mattina alle 10. Noi saremo pronti a ricevere la Salernitana con ospitalità sportiva. Noi siamo sempre rimasti concentrati, non avevamo notizie dalla Lega che la situazione fosse tanto grave da giustificare un rinvio. La partita al 99,9% si gioca ”.

