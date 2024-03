Caso Acerbi, anche Spalletti nel mirino del web: bufera sul ct della Nazionale

Su Acerbi e il caso degli insulti razzisti a Juan Jesus durante Inter-Napoli il web prende di mira anche il ct della Nazionale Spalletti: "Lo abbiamo sopravvalutato"

19-03-2024 12:00

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Il caso Acerbi continua a tenere banco. E nel mirino del web finisce anche il ct della Nazionale Luciano Spalletti, bacchettato da molti utenti per le dichiarazioni rilasciate ieri in merito all’insulto razzista di cui sarebbe stato vittima Juan Jesus durante Inter-Napoli.

Acerbi, niente Italia: ma su Spalletti è bufera

Acerbi, al centro delle polemiche e in attesa che venga fatta chiarezza sui fatti di Inter-Napoli denunciati da Juan Jesus (il difensore nerazzurro gli avrebbe detto: “Vai via nero, sei solo un negro”, rischia fino a 10 giornate di squalifica), non partirà col resto della truppa azzurra per la tournée negli Stati Uniti e al suo posto è stato convocato il romanista Mancini. C’è un passaggio della conferenza di ieri di Spalletti che a molti proprio non è andato giù ed è quando ha affermato: “Bisogna stare attenti anche quando lo denunciamo un episodio così, se lo subiamo in maniera così clamorosa come è venuto fuori. Juan Jesus? Non l’ho sentito, ha il telefono spento. Ho provato a chiamarlo”.

Bufera su Spalletti: che cosa sta succedendo sui social

Probabilmente in molti credevano o speravano che il ct della Nazionale prendesse una posizione decisa e netta in merito al caso Acerbi. “Spalletti dichiara che ‘bisogna stare attenti a denunciare certe cose’. Insomma Juan Jesus avrebbe dovuto subire in silenzio uno sporco insulto razzista. E ha provato a chiamare Juan Jesus per dirgli cosa? Di ritrattare?” scrive Enzo Lim su X. “Spalletti non fa una bella figura” aggiunge Fabry. “Abbiamo sopravvalutato l’uomo Spalletti, capita a Napoli” rincara Carmine. Particolarmente scatenati i tifosi partenopei. “Si è solo tolto la maschera, questo è il vero Spalletti” afferma Roxyemme. E, ancora, Emanuela: “È entrato nel palazzo anche lui. E si è comodamente seduto. Solo che mentre quell’altro lo avevo già pensato quando ancora stava a Napoli, Spalletti è stata una enorme delusione. Si vergogni anche lui”.

Mancini per Acerbi: criticata la scelta del ct

Proprio così: la decisione di convocare Mancini, difensore che ha la ‘fama da duro’, al posto di Acerbi ha ulteriormente alimentato le polemiche sul web. “Acerbi che in Nazionale viene sostituito da Mancini sembra una battuta di Zelig” ironizza Luke. “Siete riusciti nell’impresa di chiamarne uno peggiore” twitta Roberto. Gli fa eco Lasse: “Uno li insulta, l’altro li picchia direttamente”. “Dalla padella alla brace” commenta Homer. “Unaltro motivo per non tifare questa nazionale” chiosa piccato JSardus.