Caso "ammutinamenti" al Napoli: multato Hysaj

Il Collegio Arbitrale presso la Lega Serie A si è pronunciato circa il primo lodo arbitrale relativo alle proposte di multa per i componenti della prima squadra del Napoli per il famoso “caso ammutinamenti”, che vide i giocatori all’epoca allenati da Carlo Ancelotti interrompere spontaneamente il ritiro imposto dal presidente Aurelio De Laurentiis dopo la sconfitta in Champions League contro il Salisburgo del 5 novembre 2019.

Ebbene il Napoli ha vinto la diatriba contro Elseid Hysaj, ora in forza alla Lazio, che era appunto uno dei giocatori multati da De Laurentiis.

“Il collegio arbitrale” si legge nel dispositivo” ha ritenuto che il ritiro oggetto della protesta dei giocatori potesse essere disposto anche dalla società e non soltanto dall’allenatore, e che lo stesso non avrebbe avuto carattere punitivo dal momento che si sarebbe svolto nei locali del centro sportivo, dove abitualmente la squadra si allenava.

Di seguito il comunicato del Napoli, dopo aver preso atto della decisione del Collegio:

“SSC Napoli Spa comunica che, in data odierna, è stato pubblicato il primo lodo arbitrale relativo alle proposte di multa riguardanti i componenti della Prima Squadra nella stagione sportiva 2019-2020, per i fatti successivi alla partita di UEFA Champions League Napoli – Salisburgo del 5 novembre 2019. Con tale provvedimento, il Collegio Arbitrale previsto dall’Accordo Collettivo LNPA/AIC/FIGC ha disposto, nei confronti del calciatore Elseid Hysaj, la sanzione della multa di € 40.000,00, riconoscendo, così, la legittimità del ritiro disposto dal club e la conseguente violazione contrattuale da parte del calciatore che non rispettò la direttiva impartita dal Club. All’Avv. Mattia Grassani, che ha brillantemente difeso la società partenopea, vanno i più sinceri ringraziamenti”.

