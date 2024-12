Caso Bove, medico Lazio fa dietrofront su big che gioca senza idoneità ma va in confusione quando gli fanno un nome

È giallo in merito alle dichiarazioni choc di Ivo Pulcini al Messaggero: dopo aver sganciato la bomba, arriva la smentita in diretta tv

Assumono i contorni di un giallo le dichiarazioni choc di Ivo Pulcini. In un’intervista al Messaggero il direttore sanitario della Lazio aveva parlato di “un calciatore in Serie A non idoneo a giocare”, salvo poi smentire quanto riportato dal quotidiano e fare retromarcia. Intanto spunta il nome di un giocatore attualmente in forza al Milan.

Caso Bove, la rivelazione choc del medico della Lazio

Interpellato dal Messaggero in merito al malore accusato da Edoardo Bove durante Fiorentina-Roma, il responsabile medico della Lazio Ivo Pulcini si è lasciato andare a una rivelazione che ha immediatamente fatto il giro del web. “Nel 2019 visitai un giocatore importantissimo, che adesso sta andando per la maggiore e gioca in questa Serie A, ma non lo ritenni idoneo a giocare a calcio” ha dichiarato.

Il calciatore in questione fu visitato in tre cliniche, senza però ricevere il via libera a scendere in campo. Apriti cielo, parole di questa portata non potevano non avere strascichi. A muoversi subito la Procura Figc, che ha aperto un fascicolo.

Il dietrofront di Pulcini: arriva la smentita

Nella serata di ieri però Pulcini ha ritrattato, smentendo il virgolettato del quotidiano. “Non ho mai detto quanto riportato dal Messaggero – ha raccontato ai microfoni di Telelombardia -. Sono in attesa di una rettifica”. Il medico del club biancoceleste ha poi aggiunto: “Non mi riferirei a calciatori di altre società. Inoltre non ho mai fatto certificati di non idoneità a calciatori che giocano in Serie A. Sono scioccato”.

In ogni caso, le sue parole hanno sollevato un polverone: “Si tratta di un fraintendimento su dichiarazioni mai fatte. Chiné non mi ha contattato, ma ho la coscienza pulita. Se un calciatore gioca in Serie A vuol dire che ha l’idoneità”.

Spunta il nome di un calciatore acquistato dal Milan

Quale sarebbe il calciatore che nel 2019 è stato a un passo dalla Lazio senza però ricevere l’idoneità? Tutti gli indizi portano a Pavlovic, che in estate è stato stato acquistato dal Milan. A settembre l’ex ds delle aquile Tare aveva parlato proprio dell’affare saltato con MilanNews. In riferimento alle visite mediche del croato, l’albanese aveva risposto così: “I contratti erano già fatti. È andata così: non mi piace tornare sulla questione, perché più ci penso e più mi dispiaccio”.

Quando a Pulcini viene indicato il nome di Pavlovic, il medico non sembra avere le idee chiare: “Non mi ricordo di questa cosa ed è passato tanto tempo. Nella mia carriera alla Lazio ricordo solamente di un giocatore che aveva avuto problemi, ma era spagnolo. Non mi riferivo a Pavlovic”. E sulle parole di Tare: “Può dire quello che vuole su Pavlovic, io non ho mai fatto certificati di non idoneità a calciatori”.