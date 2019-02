Caso Icardi, arriva la parodia sulle note di Mahmood

Commenti al veleno, ma anche tanta ironia. Il caso Icardispopola sui social e non poteva mancare anche la parodia musicale sulla rottura tra l’Inter e il centravanti argentino. Come spesso accade, il web mescola e collega fatti e notizie distanti tra loro, creando combinazioni esplosive ed esilaranti. Sul profilo Twitter @_esegesi_ è così spuntata una versione alternativa di “Soldi”, il brano dell’artista italo-egiziano Mahmood che sabato scorso ha trionfato a sorpresa al Festival di Sanremo.

INCIPIT FOLGORANTE. Qui a cantare è un alter ego di Beppe Marotta, a.d. dell’Inter, che si rivolge a Icardi: “A Milano cambia capitano/ Wanda stai tranquilla rinnoviamo/ tu mi prenderai per un bugiardo/ alziamo la clausola a un miliardo” così i primi quattro versi del brano, che entra dritto nella querelle tra Inter e attaccante sul rinnovo del contratto. Dopo un calderone di versi che contengono rimandi a Nainggolan, Steven Zhang e anche ai cross non proprio perfetti di Danilo D’Ambrosio, il Marotta cantante nel ritornello si rivolge a Icardi chiedendo “Se vuoi solo soldi soldi” e poi prega Steven Zhang: “Caccia i soldi o se ne va/ se ne va/ se ne va”.

IL SUCCESSO SUL WEB. In meno di un’ora, il brano ha ricevuto oltre 250 retweets, entrando sulle bacheche anche di personaggi legati al mondo del calcio come Maurizio Pistocchi, ed è sicuramente destinato a conoscere un successo ancora maggiore. La condivisione è consigliatissima ai tifosi interisti: in un momento di difficoltà e amarezza come questo, forse una parodia in musica può aiutare a strappare un sorriso.

SPORTEVAI | 15-02-2019 16:15