Cassano: arbitri in malafede, uno schifo. Poi rivela: Inzaghi ha paura di Conte

Il caso Feliciani tiene banco a Viva El Futbol con l'attacco di Fantantonio alla classe arbitrale. Poi svela qual è il vero obiettivo dell'Inter

Il gol di Mota annullato da Feliciani in Monza-Milan ha sollevato un autentico polverone e la stessa Aia è uscita allo scoperto riconoscendo l’errore, anzi il doppio errore dell’arbitro. A gettare benzina sul fuoco ci ha poi pensato Antonio Cassano, che, senza ricorrere a giri di parole, ha parlato di “malafede”.

Gol annullato al Monza, l’attacco di Cassano agli arbitri

Il caso Feliciani non poteva non tenere banco a Viva El Futbol, il format su Twitch di cui Cassano è protagonista con Adani e Ventola. La diplomazia, si sa, non è roba per FantAntonio, che punta il dito contro i direttori di gara. “Il gol cancellato al Monza contro il Milan è uno schifo. L’arbitro si è rivelato veramente scarso: Rocchi ma questa che roba è?”, chiede incredulo e indispettito Cassano descrivendo l’azione incriminata, con Feliciani che prima ha lasciato proseguire il Monza fino al gol di Mota Carvalho per poi fischiare una precedente trattenuta (leggera) di Bondo su Theo. Per intenderci: il 33enne fischietto di Atri ha fatto il Var di se stesso. “Quel gol era da dare, inizio a pensare che ci sia malafede”.

Le bordate di Cassano, gli ultimi casi e Muntari

L’ex attaccante del Real Madrid continua nel suo duro affondo: “Al Monza è la seconda volta che capita dopo Bergamo: questa è una sconfitta che pesa”. Poi elenca altri casi che hanno alimentato polemiche a non finire, a partire da quelli riguardanti la Roma. “Quando Baldanzi è stato affossato, non era niente (il riferimento è a Monza-Roma, ndr). Poi a Verona Magnani rifila addirittura un paio di colpi e la rete è valida. Che spiegazione si dà a tutto questo?”.

Da un abbaglio all’altro si riavvolge il nastro fino a una svista arbitrale passata alla storia: il gol fantasma di Muntari in un Milan-Juventus del 2012 con in palio il tricolare. “Io per la rete di Muntari (non convalidata, ndr) ci ho perso uno scudetto con il Milan. Ma cosa vide l’arbitro allora?” chiosa Cassano.

Verso Inter-Napoli: la vera paura di Simone Inzaghi

La sconfitta del Napoli ha consentito intanto all’Inter di portarsi a -1 dalla vetta e domenica a San Siro è in programma lo scontro diretto che può valere il sorpasso. A tal proposito, l’ex calciatore fa una rivelazione su Simone Inzaghi. “C’è grande pressione su di lui: se non vince il campionato è fuori”.

E aggiunge: “Ha paura di Conte ed è per questo motivo che se ne sta sbattendo i co…ni della Champions League. Senza coppe Conte te lo ritrovi fino a marzo”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche Adani: “La Champions è un obiettivo difficile. Inzaghi vuole mettere in bacheca un altro scudetto, posso metterlo per iscritto”.