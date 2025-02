Cassano: La Juve quella che ha fatto più schifo, Motta via a fine anno, Leao sarà ceduto

FantAntonio scatenato contro i bianconeri e il suo tecnico ma attacca anche Conceicao e il solito Leao, prefigurando una cessione dell'attaccante

La due giorni terribile del calcio italiano in Champions ha tante facce e tante possibili letture ma Antonio Cassano non ha dubbi: chi ha deluso di più è stata la Juventus, cui riserva epiteti irripetibili dopo il ko con il Psv durante “Viva el futbol”, il format su twitch dove è protagonista assieme a Ventola e Adani.

Cassano senza freni contro la Juventus

Quando si parla di Champions Cassano parte lancia in resta: “Delle tre italiane eliminate quella che ha fatto schifo più di tutte è stata la Juve: ha una rosa molto più forte, un monte ingaggi super ed è andata lì a difendersi per 55′? Che roba è? Torniamo al discorso delle idee, del coraggio e dobbiamo toglierci dalla testa che il campionato italiano sia di prima fascia, restano 5-6 giocatori buoni, gli altri farebbero fatica a trovare posto in altre leghe”.

Thiago Motta primo colpevole per Cassano

Cassano torna indietro e stronca Thiago Motta per la sconfitta col Psv: “La Juve è andata su un allenatore che stava dando idee ma Motta a Torino ha fatto un bagno di sangue in Europa e male in campionato. Ti hanno fatto una faccia come il pallone, anche se arriva quarto lo manderanno via. Io mi vergognerei dopo una partita del genere, avevano preso Motta per cambiare gioco e fai queste figure andando a difenderti? Tanto valeva tenersi Allegri. L’Atalanta è uscita a testa alta, la Juve no, devono cambiare Thiago Motta a fine stagione. Non è credibile con i giocatori, vedo tanta gente fuori ruolo e tanta confusione”.

Le bordate sul Milan

Anche con il Milan l’ex talento barese non fa sconti: “C’è un grandissimo problema, la credibilità di una persona. Ranieri dove è andato è andato è sempre stato credibile. Quando arrivi e dopo un quarto d’ora vinci la Supercoppa e ti metti a fare il giuggiolone ballando, poi ti mandano a fare in c**o e ti mandano a ca**re. E cosa succede? Il disastro”.

Pur di attaccare il tecnico Cassano arriva anche a difendere Theo Hernandez: “A differenza della Juventus, il Milan aveva la partita sotto controllo. Poi l’espulsione ha cambiato la partita, ma non è un alibi. Se andiamo a dare tutta la colpa a Theo Hernandez è un errore gravissimo. Il problema è che tu sei molto più forte del Feyenoord, non puoi trovarti in quella situazione. Ti sei fatto mettere sotto da una squadra che farebbe molta fatica a giocare in Italia. La colpa è del Milan, semplice e basta. Conceicao fa figure di me**a, le partite che sta facendo sono oscene. Almeno Fonseca aveva delle idee”.

Per Cassano Leao sarà ceduto

Ultima riflessione sul bersaglio di sempre, ovvero Leao: “Per me Leao può anche segnare venti, trenta o quaranta gol e fare settanta assist, mi cambia poco. Io vedo e giudico il giocatore, e dico che non è buono, è un mezzo calciatore. Poi ovviamente Ibra deve dire che è forte e che è un giocatore importante, anche in ottica mercato chiaramente perché secondo me al Milan non vedono l’ora che arrivi Jorge Mendes e se lo porti via”.