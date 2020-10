Castrovilli, messaggio a Chiesa

La prova da protagonista contro l’Udinese è stata un’altra tappa verso la consacrazione di Gaetano Castrovilli.

Il talento pugliese della Fiorentina, che da quest’anno indossa la maglia numero 10, è stato intervistato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, parlando anche del proprio futuro: “Fa piacere che grandi club abbiano mostrato apprezzamento per me, ma devo molto alla Fiorentina. Qui sto benissimo, mi sento in famiglia. Rinnovo fino al 2025? Se ci dovesse essere l’opportunità sarei felice”.

Da Castrovilli anche un messaggio per il tecnico Iachini ed uno per Federico Chiesa, approdato alla Juventus: “Meriterebbe più fiducia, fino ad ora penso che abbia fatto bene. Noi tutti siamo con lui, ci sta aiutando a crescere. Gli incidenti di percorso possono capitare, ma siamo sulla strada giusta. Se Chiesa ha fatto la scelta giusta? Ognuno fa le proprie scelte, non posso giudicare quelle professionali di un altro calciatore. Federico ha deciso così, posso solo dirgli in bocca al lupo”.

