Castrovilli: "Non tollero insulti"

Il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli su Instagram si è sfogato per il clima che si è creato intorno al club viola dopo la prima parte di stagione decisamente negativa dei gigliati.

“Sul campo do sempre tutto me stesso per la maglia, finché ne ho, nonostante tutto, fino all’ultima goccia di sudore. Accetto le critiche di tutti, ma non tollero affatto gli insulti a chi mi sta vicino, anche se di pochi leoni (o c…i?) da tastiera. Non andate oltre”. Castrovilli ha anche postato la foto della sua gamba sinistra infortunata, che l’ha costretto ad uscire lunedì sera contro il Genoa.

OMNISPORT | 09-12-2020 13:52