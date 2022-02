Catania, decretata un'altra penalizzazione

15-02-2022 19:17

Gioie e dolori per il Catania. Mentre sul campo la squadra di Francesco Baldini ha vinto per 2-0 sul campo della Juve Stabia raccogliendo tre punti preziosi nella difficile corsa ad un posto ai playoff nel girone C della Serie C, quanto fatto sul campo dai rossazzurri viene disfatto dalla delicatissima situazione societaria.

È infatti giunta la notizia di un’ulteriore penalizzazione di due punti da scontare nel campionato attuale, che si aggiunge al -2 già inflitto a dicembre.

Questo il comunicato della Federazione: “Il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Carlo Sica ha sanzionato con due punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva il Catania. La società, già penalizzata lo scorso dicembre dal TFN con altri 2 punti di penalizzazione, era stata deferita su segnalazione della Co.Vi.So.C. in relazione al mancato pagamento, entro lo scorso 18 ottobre, degli emolumenti di luglio e agosto 2021 e per il mancato pagamento a diversi tesserati della mensilità di giugno 2021“.

Il Catania scende quindi a 30 punti. L’ulteriore penalizzazione, peraltro, si aggiunge all’asta deserta per l’aggiudicazione del ramo d’azienda sportivo dopo la dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale di Catania avvenuta lo scorso 22 dicembre

Il Catania è attualmente in esercizio provvisorio fino al 28 febbraio.

