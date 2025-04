Catanzaro-Palermo, occhi puntati sul derby del Sud con vista playoff

Nel turno precedente i ragazzi di mister Caserta (escludendo quello rinviato per la scomparsa di Papa Francesco) hanno pareggiato 2-2 sul campo della Carrarese, mentre il team di Dionisi è inciampato 2-1 al San Nicola per mano del Bari

La lotta in zona playoff si sta trasformando in una battaglia senza quartiere e il match del Ceravolo tra Catanzaro e Palermo può risultare decisivo

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Al Nicola Ceravolo ci si gioca molto per le zone alte della classifica di Serie B. La lotta in zona playoff si sta trasformando in una battaglia senza quartiere. Catanzaro-Palermo è la sfida programmata per le 15 di domenica 27 aprile con diretta streaming su DAZN e sulla piattaforma LaB Channel di Prime Video. Arbitro del match Ermanno Feliciani della sezione di Teramo.

Palermo e Catanzaro sfida di alta classifica

Fonte:

Osservare la classifica a questo punto del campionato diventa un esercizio rilevante ed estremamente gustoso per appassionati e addetti ai lavori, meno forse per i rispettivi tifosi che soffrono l’inverosimile al seguito della propria squadra del cuore. Sesta contro settima con tre sole lunghezze di distacco. Catanzaro a 48, Palermo subito dietro a 45.

I calabresi in 33 turni hanno messo a referto 10 vittorie, 18 pareggi e 5 sconfitte. Lo score delle reti è il seguente: 46 realizzate, 38 incassate (differenza +8). I siciliani invece contano 12 successi, 9 pareggi, 12 sconfitte: 44 gol fatti, 37 subiti (differenza +7).

Nel turno precedente i ragazzi di mister Caserta (escludendo ovviamente il turno rinviato per la scomparsa di Papa Francesco) hanno pareggiato 2-2 sul campo della Carrarese, mentre il team di Dionisi è inciampato 2-1 al San Nicola per mano del Bari.

Quanto valgono le rose dei due club

Spazio adesso all’analisi economica delle due rose. Il Catanzaro annovera in gruppo 28 effettivi, di cui 6 stranieri (21,4%), con età media di 26,5 anni. Il valore complessivo è di 18,58 milioni di euro con saldo di mercato negativo di 180mila euro.

Toccano o superano la soglia del milione di euro i cartellini di 7 giocatori: capitan Iemmello, Demba Seck, Marco Pompetti, Giacomo Quagliata (1 milione), Federico Bonini (1,40 milioni), Riccardo Pagani (2,50 milioni), Rares Ilie (1,50 milioni).

I dati economici del Palermo vanno in contrapposizione con l’attuale stato di classifica. I rosanero infatti registrano un valore totale della rosa di 53,60 milioni di euro con saldo trasferimenti in rosso di 15,55 milioni. Il collettivo siciliano è composto da 26 elementi, di cui 12 stranieri (46,2%), con un’età media pari a 27,5 anni.

Due in particolare i cartellini più “pesanti”: il portiere Audero e il bomber ex Venezia Joel Pohjanpalo, entrambi arrivati al Barbera nella sessione invernale di calciomercato (5 milioni per il loro cartellino). Da sottolineare pure i 4 milioni per il cartellino di Filippo Ranocchia.

La sfida tra due proprietà ambiziose

Eccoci al capitolo dedicato alle proprietà dei due club. A Catanzaro il calcio è tornato a costituire un vanto cittadino grazie alle capacità imprenditoriali del Presidente Floriano Noto, numero uno dell’azienda leader nell’ambito alimentare Gruppo AZ s.p.a. La massima serie, per i giallorossi calabresi, in fondo non sarebbe un traguardo così temerario.

Il mondo Palermo, come già raccontato, ha il centro di gravità permanente che risponde al nome di City Football Group.

La galassia che gestisce, tra le altre, anche il Manchester City in Inghilterra dal 2022 assicura stabilità finanziaria e disegna i progetti stagionali con rilevanti ambizioni. L’asset rosanero è monitorato dal punto di vista dirigenziale dal Presidente Dario Mirri.

I fan siciliani tifano e auspicano un ritorno in quella Serie A che manca da troppo tempo. I fasti del compianto patron Maurizio Zamparini restano, al momento, distanti dal concretizzarsi.

I numeri del match del Ceravolo

Diamo qualche numero avvalendoci come di consueto dei preziosi dati Opta. Dal totale dei gol siglati dalle due squadre vogliamo oggi estrarre le reti messe a segno di testa: 13 per il Catanzaro, 10 per il Palermo.

Curiosamente le contendenti contano la medesima quantità di salvataggi sulla linea effettuati: 3. I calabresi sfoderano un invidiabile numero di sponde e triangolazioni completate positivamente, 276 contro le 170 dei siciliani. Da rimarcare la percentuale di precisione al tiro: 44,25% per i giallorossi, 45,35 per i rosanero.

Chi vince la sfida dei tackle nei confronti dei giocatori avversari? Ad avere la meglio in questo parametro è il Palermo con 261 contrasti a terra riusciti, segue il Catanzaro a quota 198.