Causa Ronaldo-Juventus: un documento firmato dal portoghese salverebbe i bianconeri

Nell’estate del 2021 il fuoriclasse avrebbe siglato una carta in cui affermava che la Juventus non aveva più alcuna pendenza nei suoi confronti

21-09-2023 12:40

La Juventus conta di uscire indenne dalla causa intentata contro il club bianconero da Cristiano Ronaldo. Lo riferisce Tuttosport, secondo cui nell’estate del 2021 CR7 avrebbe firmato un documento in cui affermava che la Juve non aveva più alcuna pendenza nei suoi confronti.

La causa di Ronaldo contro la Juventus

La Juventus non avrebbe nulla da temere nella causa intentata da Cristiano Ronaldo contro il club bianconero. Pochi giorni fa, la Gazzetta dello Sport scriveva che CR7 era pronto ad adire le vie legali per ottenere i 19,9 milioni di euro netti relativi ai suoi stipendi che ancora deve ricevere dal club bianconero: parliamo degli ingaggi dilazionati durante il periodo Covid nella seconda manovra stipendi (quella del 2021) finita sotto la lente d’ingrandimento della Procura della Repubblica di Torino (poi dichiarata incompetente in materia dalla Corte di Cassazione) e dalla Procura federale della Figc.

Manovra stipendi, la mancata firma di Ronaldo

Secondo Tuttosport, però, Cristiano Ronaldo non avrebbe le armi necessarie per far valere le sue pretese. CR7, infatti, non avrebbe mai firmato alcun accordo per il recupero degli stipendi dilazionati e dunque avrebbe abbandonato ogni possibilità di ottenere quella parte del suo ingaggio. Secondo il quotidiano, inoltre, c’è un nuovo documento che assolverebbe la Juventus dai suoi presunti obblighi.

Ronaldo-Juventus: il documento che scagionerebbe i bianconeri

Negli ultimi giorni del calciomercato estivo del 2021, al momento del suo passaggio al Manchester United, Cristiano Ronaldo avrebbe firmato un documento in cui affermava che la Juventus non aveva più alcuna pendenza nei suoi confronti. Questa carta, dunque, scagionerebbe del tutto il club bianconero da eventuali pagamenti nei confronti del fuoriclasse portoghese.