Juventus, Ronaldo come Bonucci: anche Cr7 fa causa alla Signora

L'asso portoghese pretende i 19,9 milioni mai ricevuti dopo la manovra stipendi in epoca Covid, a differenza di Dybala non ha trovato un accordo

Più che l’Allianz Stadium sembra diventato il tribunale il vero terreno di gioco della Juventus. Si pensava che con le vicende dello scorso anno, con l’inchiesta Prisma che ha rivoluzionato tutta la stagione del bianconeri, si fosse chiuso un capitolo ma la penalizzazione della Figc e la condanna dell’Uefa evidentemente non hanno messo la parola fine alle vicende giudiziarie dei bianconeri.

Bonucci il primo a far causa al club bianconero

Il primo a riportare Madama in aula è stato Leo Bonucci. Il difensore, nonostante abbia trovato nell’Union Berlino un’altra squadra – sia pur sul filo di lana – ha fatto causa per quanto ha dovuto subìre in questi mesi in cui è rimasto fuori rosa. Un tormentone che non è ancora finito, visto i continui botta e risposta con Allegri.

Anche Ronaldo intraprende azioni legali

A lui si è unito anche Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha deciso di intraprendere azioni legali per ottenere i 19,9 milioni netti che la Juventus gli deve ancora per gli stipendi differiti durante il periodo della pandemia del Covid, noti come le “due famose manovre stipendi”. Come racconta La Gazzetta dello Sport, dopo aver richiesto la documentazione alla Procura di Torino, Cr7 ha scelto di far valere i suoi diritti in tribunale.

Dybala ha trovato accordo con la Juve sugli stipendi

Al contrario, la situazione di Dybala ha preso una strada diversa. L’argentino – a differenza di Ronaldo – ha raggiunto un accordo con il club bianconero per il pagamento degli arretrati, ammontanti a circa 3 milioni di euro, rinunciando contemporaneamente a perseguire una causa legale per la mancata estensione del suo contratto.