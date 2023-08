Manovra stipendi Juve, ridotta la squalifica di Andrea Agnelli: la decisione della Corte d'Appello Federale

Parzialmente accolto il ricorso presentato da Andrea Agnelli contro la squalifica per la manovra stipendi della Juve: il verdetto della Corte d'Appello Federale.

28-08-2023 18:30

Buone notizie per Andrea Agnelli. La Corte d’Appello Federale ha esaminato il ricorso presentato dall’ex presidente della Juventus contro la squalifica di sedici mesi rimediata per la cosiddetta “manovra stipendi”, attuata in occasione del lockdown del 2020, quando il calcio giocato fu stoppato e la presenza del pubblico negli stadi fu interdetta per l’emergenza Covid. La decisione? Squalifica ridotta, con sconto di un terzo anche sulla relativa ammenda.

Ricorso Agnelli: la decisione della Corte d’Appello Federale

In particolare, la squalifica di Andrea Agnelli è stata ridotta a dieci mesi, con un taglio piuttosto significativo. Ridotta anche l’ammenda: da 60mila a 40mila euro. A decidere sul ricorso presentato dall’ex numero uno della società bianconera, dimissionario insieme a tutto il Cda a novembre 2022, sono stati il presidente Mario Luigi Torsello, i relatori Sergio Della Rocca e Angelo De Zotti e i componenti Salvatore Casula ed Enrico Crocetti Bernardi. L’udienza si è celebrata in videoconferenza, dopo aver ascoltato le relazioni dell’avvocato Davide Sangiorgio, che ha esposto le ragioni di Agnelli, e del procuratore federale Giuseppe Chiné, che ha illustrato le ragioni dell’accusa.

