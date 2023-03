Ceccarelli avvisa Jacobs: "100 metri? Sul lanciato posso tenere"

Il velocista azzurro: "Far parte della staffetta che ha vinto l’oro olimpico a Tokyo è uno degli obiettivi".

08-03-2023 20:19

Ormai è l’uomo del momento nel mondo dell’atletica. Già perché Samuele Ceccarelli ha battuto il campione olimpico in carica dei 100 metri Marcell Jacobs agli Europei indoor, spaventando il connazionale in vista del prossimo grande impegno dei Mondiali.

Ceccarelli si è imposto su Jacobs nei 60 metri e adesso, come ha raccontato ai microfoni FIDAL, sta pensando di regalarsi una chance nei 100 metri senza sbilanciarsi sul tempo: “Un’idea ce l’ho, ma non saprei dire un crono. Di certo la base su cui si può lavorare è evidente a tutti, è un ottimo tempo da cui partire. Il mio allenatore dice che sul lanciato posso tenere, viste le mie caratteristiche tecniche, e io mi fido di lui. Ora si tratta di lavorare al meglio per aggiungere 40 metri in più”.

Un grande obiettivo di Ceccarelli è sicuramente quello di affiancare anche Jacobs: “Inoltre, far parte della staffetta che ha vinto l’oro olimpico a Tokyo è uno degli obiettivi, voglio farmi trovare preparato”, ammette il velocista azzurro.

Guardando ai prossimi appuntamenti, tra questi c’è anche il Golden Gala: “È il posto in cui sono nata, in cui vivo, nello stadio in cui mi alleno tutti i giorni. Sarà pazzesco. Quest’anno, rispetto a due anni fa, ci arrivo in altra veste e proverò a dare il meglio per il pubblico di Firenze”, ha concluso Ceccarelli.