Ceccarelli: "Non mi faccio toccare dalla fama, approccerò i 100 come i 60"

Samuele Ceccarelli è certamente diventato uno dei protagonisti assoluti dell’atletica azzurra, grazie soprattutto all’Europeo vinto qualche settimana fa battendo nei 60 metri indoor Marcell Jacobs in finale.

Un momento indimenticabile per Ceccarelli, che ammette ai microfoni di Sky Sport: “Cosa è successo alla mia vita dopo l’oro europeo indoor nei 60 metri? L’attenzione mediatica è l’aspetto più diverso da prima, ma io con tutti mi comporto come se non fosse successo nulla, come ho sempre fatto. Credo sia questa la chiave per continuare a procedere bene”, ha dichiarato a margine del raduno azzurro delle staffette.

Ceccarelli continua: “Non sono abituato a trovare qualcuno in giro che mi fermi e mi dica ‘bravo, complimenti’, quindi è un riconoscimento. Le aspettative? Il segreto è non pensarci – risponde -. Mi concentro sull’allenamento solo quando sto al campo, poi non ci penso. Come mi rilasso? Mi piace molto stare in compagnia di amici e persone che che mi vogliono bene, con cui posso non pensare a tutto il resto”.

Infine, Ceccarelli non si è esposto sui 100 metri: “Quanto valgo su questa distanza? Non lo so, li approccerò come ho fatto per i 60 metri. La mia prima gara sarà il 2 giugno a Firenze, al Golden Gala, e in base a come andrà vedremo quali potranno essere i prossimi appuntamenti“.