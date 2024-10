Ceccon, riscatto in Coppa del Mondo nei 100 stile libero! Razzetti terzo, Pilato e Martinenghi fuori dal podio

A Shanghai successo epico per il campione azzurro, in finale solo dopo lo spareggio e poi trionfatore. Exploit di Razzetti, ancora delusioni per Benny e Nicolò.

