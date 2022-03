29-03-2022 19:02

Serhiy Palkin, ceo dello Shakhtar Donetsk, chiede di “togliere la Russia da Fifa e Uefa”. La Federcalcio russa al momento è sospesa dalle partecipazioni a gare e competizioni, ma per gli ucraini è troppo poco. “Negli anni ’70 – ricorda Palkin alla Reuters – Il Sudafrica venne espulso dalla Fifa per l’apartheid, la stessa cosa dovrebbe avvenire con la Russia per la politica di genocidio degli ucraini e questa sanguinosa guerra. Lo sport è sempre stato usato dalla Russia come strumento di propaganda per la loro ideologia. E l’unico modo per sconfiggerli è unire le nostre forze, anche isolandoli da questo punto di vista”. Al congresso fd giovedì non parteciperanno i vertici del calcio ucraino, Fifa e Uefa non hanno commentato questa proposta.

OMNISPORT