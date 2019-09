Cerruti massacra Giampaolo: ecco come ha fatto arrabbiare tutti

La classifica non è assolutamente da buttare con sei punti in tre partite, ma nonostante questo il Milan non può dormire sonno tranquilli. Non si vede ancora il gioco per il quale è stato ingaggiato Marco Giampaolo, da tutti definito un maestro di calcio, che però sta ampiamente deludendo le aspettative con le quali è arrivato.

Scontenta tutti – Non usa mezzi termini il giornalista della Gazzetta dello Sport Alberto Cerruti, che lo attacca duramente.

“Dall’inizio del ritiro estivo siano già passati due mesi e degli insegnamenti del maestro Giampaolo non c’è la minima traccia. Tre partite non sono trenta, d’accordo, ma se tre indizi costituiscono una prova non è esagerato dire che il Milan di Giampaolo rimane una grossa incognita”.

Cerruti sottolinea le scelte di formazione sbagliate: “Che senso ha, infatti, escludere inizialmente non uno, ma tutti e sei i nuovi acquisti, per la prima volta a disposizione in panchina a Verona? A Udine aveva schierato giocatori fuori ruolo, contro il Brescia aveva lasciato inizialmente in panchina Piatek e Paquetà, mentre domenica ha rilanciato Biglia, escludendo Bennacer che tutti avevano elogiato”.

Giocatori arrabbiati – Non aiuta questo atteggiamento sul morale dei calciatori: “Oltre ai tifosi, giustamente delusi, si arrabbiano anche i giocatori che non comprendono le mosse del tecnico. E soprattutto non può essere contenta la proprietà, perché se i nuovi acquisti stanno in panchina era inutile spendere altri soldi per acquistare da un minimo di una a un massimo di sei riserve”.

Insomma per il Milan un momento tutt’altro che facile, dove c’è anche da affrontare l’annosa questine dei cori razzisti. Dopo la discutibile presa di posizione del Verona è infatti arrivata una nota ufficiale sul caso Kessié.

SPORTEVAI | 17-09-2019 09:22