Cori contro Kessie, arriva la nota del Milan

Il Milan ha rilasciato un comunicato sui cori razzisti rivolti a Kessie nella sfida contro il Verona. Mentre l'Hellas in una nota ha negato episodi di razzismo e ha difeso i propri tifosi, il club rossonero ha voluto ringraziare tutti per la solidarietà verso il centrocampista ivoriano: "Vogliamo ringraziare tutti i club e gli appassionati di calcio che hanno mostrato il loro sostegno per Franck Kessie".

"Nel corso della nostra storia, abbiamo sempre onorato i valori dello sport. Ecco perché condanniamo ancora una volta, tutte le forme di razzismo e discriminazione: il calcio non dovrebbe dividere ma unire le persone".

SPORTAL.IT | 16-09-2019 19:31