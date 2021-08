Cesari fa chiarezza su gol Pandev tolto e rigori negati a Juve e Inter

E’ stato un weekend difficile per gli arbitri quello della seconda giornata di serie A. Pochi i campi in cui non ci sono state discussioni e polemiche, che hanno invece riguardato praticamente tutte le big. Ad analizzare alla moviola i casi più eclatanti è Graziano Cesari. L’ex arbitro genovese si sofferma in particolare su quanto accaduto a Marassi per Genoa-Napoli e sui rigori non concessi sabato a Juventus e Inter durante Pressing Prima serata, su Rete4.

Per Cesari il gol del Genoa era regolare

Si parte dalla rete annullata al Genoa contro il Napoli. Spiega Cesari:: “L’episodio chiave al 54’: su cross da destra in area tutti cercano il pallone, Meret sbaglia la presa e rimane a terra, Pandev segna e per Di Bello è gol. Poi va al Var e cambia opinione tra le proteste del Genoa. Guardate che è il ginocchio destro di Meret va sul giocatore del Genoa, Di Bello ha il campo visivo aperto e dice chiaramente che non c’è fallo e poi indica il centro del campo. L’intervento del Var è stato inadeguato e il gol era da convalidare. Era quello di Lautaro da annullare a Verona, come è stato giustamente fatto, perché colpisce il portiere, non quello di Pandev”.

Cesari ipotizza i motivi dei mancati rigori a Juve e Inter

Hanno fatto molto discutere i rigori reclamati e non concessi a Juventus e Inter e qui Cesari lancia una provocazione: “Per l’intervento di Luperto su Dybala mi chiedo: ho visto questo contatto non punito e quello dell’Inter su Lautaro e ancora quello di Firenze, con il contatto su Bonaventura. Dico: sono tutti punibili o c’è una disposizione dell’Uefa e di Rocchi che dice che il rigore è una cosa serissima e per falli veniali non va fischiato? La mia domanda è questa”.

