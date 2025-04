Cessione Monza, Berlusconi ai saluti: chi vuole i brianzoli, il ruolo di Baldissoni e il futuro di Galliani

Sta per calare il sipario sull'era Berlusconi: dalla storica promozione in A all'imminente retrocessione, Fininvest è pronta a defilarsi per far spazio a un fondo americano

Sta per calare il sipario sull’avventura della famiglia Berlusconi alla guida del Monza. Sul club brianzolo, portato per la prima volta in Serie A dal Cavaliere, è piombato un fondo americano rappresentato dall’ex Roma Mauro Baldissoni, che sta curando la trattativa con Fininvest. Lascerebbe anche Adriano Galliani? Ecco il futuro del ‘condor’ in base alle ultime indiscrezioni.

Cassione Monza vicina: la famiglia Berlusconi ai saluti

Secondo quanto riferisce ‘Il Cittadino di Monza e Brianza’, un fondo americano sarebbe molto interessato all’acquisizione del club biancorosso, a un passo dalla retrocessione in Serie B dopo la storica promozione tra le big d’Italia ottenuta nella stagione 2021-2022 grazie al tandem Silvio Berlusconi-Adriano Galliani.

I nuovi investitori acquisirebbero in un primo momento circa il 70% delle quote del Monza per poi successivamente rilevarne la proprietà per intero. Da parte di Fininvest nessun commento, ma pare proprio che le parti abbiano già raggiunto un accordo di massima. La fine dell’era Berlusconi è davvero vicina.

Il ruolo dell’ex Roma Baldissoni nella trattativa

Alla guida del fondo americano c’è Mauro Baldissoni, già dirigente della Roma durante la presidenza di James Pallotta. L’avvocato, 55 anni, ha lavorato nel club giallorosso dal 2011 al 2022 fino a occupare posizioni di vertice. È stato infatti direttore generale e vicepresidente, prima di salutare cinque anni fa in seguito alla cessione della Roma alla famiglia Friedkin.

Nel corso della sua esperienza nella Capitale ha vissuto la splendida cavalcata in Champions della squadra allenata da Di Francesco che fu capace di arrivato fino alle semifinali, ma anche il non facile addio al calcio della leggenda Totti con tutte le polemiche che ne conseguirono. Si è occupato del nuovo stadio della Roma, ma il suo nome è finito nel caso plusvalenze. Da quanto si apprende, è proprio Baldissoni a curare la trattativa con Fininvest per la cessione del Monza.

Galliani lascia o resta? Qual è il futuro del condor

Ottant’anni e una vita nel mondo del calcio tra Milan – sicuramente avrà celebrato l’impresa nel derby di Coppa Italia – e Monza. Se la famiglia Berlusconi è pronta a defilarsi, stesso discorso non vale per Adriano Galliani. Fu proprio l’ex ad rossonero a convincere il Cavaliere a credere nel progetto Monza, scrivendo insieme la storia del piccolo club lombardo.

Una figura così influente non potrebbe che far comodo alla nuova proprietà. E, infatti, Galliani – attuale ad e vicepresidente – non andrebbe via, ma continuerebbe a far parte della società.