Roma, la FIGC apre un’inchiesta per il caso plusvalenze: ad aprile la decisione sul deferimento. Cosa rischia il club

Continua la “telenovela plusvalenze” nel calcio italiano, stavolta è la Roma a finire nel mirino della Federazione: il procuratore Chinè indaga sui bilanci dal 2018 al 2022

Una lunghissima telenovela che sembra, al momento, non avere fine. Le plusvalenze rimangono un problema importante nel calcio italiano con la Juventus che ha subito una forte penalizzazione, ora a finire nel ciclone sono state nel giro di qualche settimana prima il Napoli e poi la Roma.

Roma: l’apertura dell’indagine FIGC

Anche la Roma finisce sotto la lente di ingrandimento della Procura Federale. A rivelare l’apertura di un’indagine sul club giallorosso è la Gazzetta dello Sport che svela che la Figc vuole approfondire le posizioni dell’ex presidente Pallotta e di cinque ex dirigenti (Gandini, Fienga, Baldissoni, Malknecht e Francia). Nel mirino degli investigatori e del procuratore Giuseppe Chinè ci sono le operazioni che vanno dal 2018 al 2020 e che hanno avuto un impatto sui bilanci fino al 2022.

Un’indagine che nasce da quella portata avanti dalla Giustizia ordinaria con i pm della Procura di Roma che accusano il presidente Pallotta e i suoi collaboratori di falso in bilancio e di falso in bilancio e di violazione del tenuto unico dell’intermediazione finanziaria. L’accusa che viene fatta al club è quella di aver contabilizzato plusvalenze per 60 milioni quando sarebbero dovute essere 39.

Cosa rischia il club

In questo momento è difficile fare previsioni sui rischi che corre la Roma dal punto di vista sportivo. Il primo processo sulle plusvalenze che si è tenuto nel 2022 si è concluso con l’assoluzione di tutti i club coinvolti (la Roma non lo era, ndr), nel caso della Juventus c’è stata una riapertura delle indagini che poi hanno portato alla penalizzazione alla luce di nuovi elementi, situazione che è avvenuta anche nel caso del Napoli. Le indagini della Procura Federale si chiuderanno alla fine di aprile e in quel momento arriverà la decisione su un possibile deferimento del club giallorosso e quindi l’apertura di una seconda fase.

Un deferimento però, stando a quanto avvenuto nel processo del 2022, può arrivare solo se si riuscirà a determinare che le operazioni fatte dai dirigenti della Roma siano dimostrabili con intenzione di dolo e ci sono prove certe sulla intenzionalità.

Il caso Napoli

Solo qualche settimane fa la “telenovela plusvalenze” è tornata alla ribalta con il Napoli che è finito nel mirino degli inquirenti della FIGC. Il club azzurro è stato assolto nel corso del processo del 2022 ma la Procura sta cercando di capire (dopo le indagini della Giustizia ordinaria) se ci sono nuovi elementi riguardanti in particolare le operazioni che hanno portato in azzurro Osimhen e Manolas proprio dalla Roma.