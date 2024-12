Verona a Presidio Investors, Setti cede l’Hellas agli americani: closing imminente, nuovo stadio ed Euro 2032

Impegnati questa sera nella sfida che inaugura il 17° turno di Serie A contro il Milan, gli scaligeri giocano in queste ore un’altra importante partita fuori dal campo per il cambio di proprietà

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Dopo 12 anni, il presidente Maurizio Setti sarebbe pronto a vendere il Verona agli americani. In particolare, sull’Hellas avrebbe messo il mirino il fondo a stelle e strisce, Presidio Investors.

Closing imminente

Dopo il passaggio di proprietà del Genoa, ceduto all’imprenditore rumeno Dan Sucu, gli scaligeri sarebbero l’ennesimo club di Serie A con una proprietà straniera. Come riportato dal Corriere della Sera, fonti informate dei fatti parlano addirittura di accordo tra le parti ormai imminente. Di dettagli in merito alle cifre, ovviamente, è ancora troppo presto per parlare, ma l’ufficialità del closing dovrebbe poter arrivare a breve, già dopo la gara con i rossoneri di Paulo Fonseca.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Che cosa fa Presidio Investors e i piani per l’Hellas

Con sede ad Austin, in Texas, Presidio Investors conta su un team di 17 professionisti, tra cui i managing partner Karl Schade, Christian Puscasiu e Victor Masaya. Il fondo è attivo principalmente nei settori della tecnologia, media e finanza.

In caso di approdo al Verona, nella fase di transizione, Setti, che aveva rilevato la società nel 2012 da Giovanni Martinelli, dovrebbe mantenere un ruolo in dirigenza, con la conferma di Sean Sogliano come direttore sportivo. Cambiarà, invece, l’amministratore delegato, con Italo Zanzi, avvocato italoamericano e figura di spicco che ha già ricoperto il ruolo di CEO della Roma di Pallotta, come primo indiziato.

Nuovo stadio e candidatura per Euro 2032

L’approdo all’ombra dell’Arena di Presidio Investors dovrebbe permettere al club di crescere oltre la gestione meramente sportiva, per un piano che riguardi anche gli aspetti infrastrutturali. Vale a dire, ovviamente, un progetto per la costruzione di un nuovo stadio da realizzare sempre in Piazzale Olimpia al posto del Bentegodi, che verrebbe abbattuto, con le gare disputate durante i lavori in un impianto temporaneo.

Il sindaco di Verona, l’ex centrocampista della Roma e dalla Nazionale, Damiano Tommasi ha già avuto un incontro preliminare con i rappresentanti del fondo. Occasione in cui il primo cittadino ha rimarcato come tra gli obiettivi della città ci sia la candidatura come sede per ospitare alcune partite di Euro 2032. La speranza della tifoseria è, ovviamente, quella di rivedere l’Hellas tra le grandi del calcio italiano.