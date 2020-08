Champions, Celtic fuori: Atalanta in terza fascia

L’Atalanta inizierà la prossima edizione della Champions League dalla terza fascia, ora è matematicamente certo. I nerazzurri saranno nella stessa urna di Inter e Lazio, le quali già conoscevano il proprio destino.

Per i bergamaschi, invece, a essere decisiva è stata la sconfitta del Celtic, eliminato in maniera piuttosto clamorosa dal Ferencvaros in casa: 1-2 il finale del match giocato a Glasgow su gara unica.

Rimangono sulla graticola Lokomotiv Mosca, Marsiglia, Brugge e Borussia Mönchengladbach, le quattro squadre ancora a rischio ‘retrocessione’ nell’ultima fascia, a seconda di chi si qualificherà dalla fase preliminare.

L’ottimo percorso europeo della scorsa stagione, chiuso solo ai quarti di finale per mano del PSG, permette così all’Atalanta di fare un balzo in avanti in termini di coefficiente e quindi di urna: lo scorso anno Gomez e compagni erano partiti dalla quarta fascia.

OMNISPORT | 27-08-2020 10:28