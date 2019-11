Champions, diretta Juve-Atletico: dove vederla in tv e streaming

Mentre il caso Ronaldo tiene banco sui media, complice la modalità Sarri di trattamento del tema e dell’efficacia di una sua dialettica indubbia ecco che torna in campo CR7. Alla Juventus potrebbe bastare anche un pareggio per chiudere la pratica edeterminare le posizioni del girone: molto dipenderà anche dalla sfida tra i tedeschi e la Lokomotiv Mosca, al momento a pari punti in classifica.

Dove vederla in tve streaming

La partita dell’Allianz Stadium, in programma stasera alle ore 21, sarà trasmessa su Sky Sport Uno (canale 201 del DTT). Non solo: per chi non fosse in possesso dell’abbonamento Sky, il match sarà visibile anche in chiaro su Canale 5. Per chi volesse seguirlo in streaming, potrà seguire il match su SkyGo e Now TV.

Probabili formazioni Juventus-Atletico Madrid

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Cristiano Ronaldo, Higuain. All.: Sarri.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Felipe, Hermoso, Lodi; Koke, Thomas, Herrera, Saul; Vitolo, Morata. All.: Simeone.

ARBITRO: Anthony Taylor (ENG)

VIRGILIO SPORT | 26-11-2019 10:25