Champions, Dzeko: “Ci mancano 90 minuti”

L’autore del gol del vantaggio nerazzurro ad Inter Tv: “Siamo entrati in campo carichi e si è visto nei primi dieci minuti, Abbiamo fatto bene nella prima gara”

11-05-2023 11:52

Il bosniaco nella gara d’andata della semifinale di Champions League tra Milan ed Inter ha realizzato la rete che ha sbloccato il match. Al termine della gara, il bomber bosniaco si è fermato ai microfoni di Inter Tv per commentare il gol. Ecco le dichiarazioni di Edin Dzeko: “Calhanoglu ha messo una palla bellissima come sempre. Avevo prima Tomori che mi marcava e poi Calabria, ho trovato il pallone con il sinistro ed è andato bene”.

Dzeko poi si sofferma sulla propria gara e sulla partita giocata dai compagni di squadra: “La squadra ha fatto bene. E’ quello che volevamo fare perché non giochi tutti gli anni una semifinale di Champions e un derby. Siamo entrati in campo carichi e si è visto nei primi dieci minuti”. In chiusura il bosniaco non vuole far calare l’attenzione: ”Dopo il secondo gol ne potevano fare un altro. Va bene così. Dobbiamo stare sul pezzo perché non è finita. Ci mancano 90 minuti importanti per realizzare un sogno. Abbiamo fatto bene nella prima gara”.