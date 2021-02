Champions ed Europa League: l'Italia potrebbe ospitare alcune gare

Non si placa lo stato di emergenza Coronavirus che continua ad attanagliare l’Europa: ancora molti i casi rilevati tra la popolazione, numeri che non possono lasciare tranquilli i governanti dei Paesi più colpiti.

Per questo motivo il board di Champions ed Europa League in vista dell’inizio di ottavi e sedicesimi di finale pensa a far disputare alcuni match in campo neutro. Nulla è ancora ufficiale ma in caso di provvedimenti estremi, l’Italia sarebbe una delle nazioni candidate a ospitare i match in questione.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, le ultime indiscrezioni parlano della possibilità che Benfica-Arsenal, valido per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, si giochi allo Stadio Olimpico di Roma.

Il calendario dell’Europa league prevede infatti che la Roma quel giorno sia impegnata in trasferta contro un’altra portoghese, il Braga, e ciò rende possibile l’incastro. Lo Juventus Stadium di Torino invece, potrebbe ospitare Real Sociedad-Manchester United.

OMNISPORT | 08-02-2021 14:20