22-02-2023 22:54

Il Manchester City non va oltre il pareggio per 1-1 contro il Lipsia nell’andata degli ottavi di Champions League: in gol Mahrez e Gvardiol.

Lipsia-City, la sblocca Mahrez

Il City prova a fare paura con un colpo di testa di Dias sotto la traversa ma Blaswich è bravo a farsi trovare pronto. Non un grande match, che però viene sbloccato al 27′ da Mahrez dopo un errore in impostazione di Schlager: il break è di Grealish, che verticalizza per Gundogan bravo a far sfilare il pallone alle sue spalle dove si fionda l’algerino, abile con un sinistro preciso a insaccare la sfera nell’angolino per il vantaggio dei Citizens. Poco dopo Haaland su sviluppo da corner non arriva di poco sul pallone per il più facile dei tapin.

Lipsia-City, Gvardiol pareggia i conti

Il secondo tempo parte più forte del primo, con Mahrez che a botta sicura viene murato da Schlager che si “riscatta”. Poco dopo invece il Lipsia spreca il pareggio con Henrichs, che davanti a Ederson sbaglia clamorosamente con un diagonale sul fondo. Il Lipsia continua a spingere e il City deve ringraziare Ederson per un ottimo intervento sul tocco ravvicinato di Silva. Al 70′ però arriva l’1-1: da corner incerto nell’uscita Ederson, che lascia sfilare alle sue spalle dove Gvardiol sovrasta Ruben Dias e di testa insacca da pochi passi. Si risveglia il City con un tiro angolato di Gundogan, ma l’estremo difensore avversario è bravissimo con un tocco a salvare. Il ritmo cala nel finale: tra Lipsia e City è 1-1.

Lipsia-City, il tabellino

RETI: 27′ Mahrez (M), 70′ Gvardiol (L)

LIPSIA (4-2-3-1): Blaswich, Klostermann, Orban, Gvardiol, Halstenberg; Laimer, Schlager; Szoboszlai, Forsberg, Werner; André Silva. A disposizione: Nyland, Nickisch, Simakan, Haidara, Poulsen, Nkunku, Raum, Henrichs, Kampl. All. Rose

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Akanji, Ruben Dias, Akè; Bernardo Silva, Rodri, Gundogan; Grealish, Haaland, Mahrez. A disposizione: Ortega, Carson, Philips, Alvarez, Sergio Gomez, Perrone, Foden, Charles, Palmer, Lewis, Robertson. All. Guardiola

Lipsia-City, i migliori e i peggiori

Mahrez 7,5: oltre al gol regala anche giocate di qualità.

Haaland 5.5: non la sua migliore prestazione, la squadra non lo supporta a dovere.

Ederson 5: ancora una volta è incerto in uscita, come in occasione della rete del Lipsia.

Dias 5: si fa sovrastare da Gvardiol sulla rete del pareggio.

Schlager 4.5: il suo errore regala al City la rete del vantaggio.

Szoboszlai 6.5: è come sempre la luce del Lipsia.

Gvardiol 7: sovrasta Dias e regala il pareggio alla sua squadra.