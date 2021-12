Champions, il Barcellona si gioca tutto col Bayern: ottavi in bilico

08-12-2021 12:35

L’evento è certamente di quelli importanti, il campo dirà poi se diventerà anche storico. Il Bayern ospiterà questa sera in un Allianz Arena senza tifosi (cosa questa che si è resa necessaria per contrastare l’aumento dei contagi da Covid in Baviera) il Barcellona per una sfida valida per la sesta giornata della fase a gironi della Champions League.

Sarà una gara che fondamentalmente dal peso specifico non rilevante per la compagine tedesca, visto che è già certa dell’approdo agli ottavi di finale del torneo, oltre che della conquista del primo posto nel Gruppo E, ma lo stesso non si può dire per i blaugrana che invece scenderanno in campo sapendo di doversi giocare il tutto per tutto.

Il Barça è infatti attualmente secondo nel girone a quota 7, ovvero a +2 su un Benfica che sarà impegnato in casa contro una Dinamo Kiev che non ha più nulla da chiedere al girone.

In caso di vittoria in Germania quindi, i catalani si assicurerebbero il pass per la fase ad eliminazione diretta del torneo, ma nel caso in cui non dovessero vincere ed il Benfica dovesse contemporaneamente fare bottino pieno, a superare il turno sarebbero i lusitani.

Questo secondo caso rappresenterebbe un qualcosa di clamoroso, visto che è dall’edizione 2000/2001 che il Barcellona non vede concludersi il suo cammino nella massima competizione europea già alla fase a gironi. In quella occasione i blaugrana si piazzarono al terzo posto nel Gruppo H alle spalle di Milan e Leeds e furono quindi costretti a salutare la competizione e a ripartire dai sedicesimi di finale di Coppa UEFA (si fermeranno poi in semifinale contro il Liverpool che vincerà il torneo).

In tutte le successive edizioni alle quali hanno preso parte, i catalani sono invece passati ed ora vanno a caccia della diciottesima qualificazione consecutiva.

Quello che attende gli uomini di Xavi sarà un compito molto complicato, visto che i numeri parlano di un Bayern sin qui scatenato in Champions. I tedeschi hanno vinto tutte e cinque le partite sin qui giocate nel girone (all’andata si sono imposti 3-0 a Barcellona, ma in panchina c’era Koeman), viaggiano ad una media di cinque goal segnati a gara in casa ed il suo score parla di ben 19 reti messe a segno contro appena 3 subite.

Il Bayern inoltre ha vinto tutte le ultime tre partite europee giocate contro il Barcellona (compreso lo storico 8-2 dell’agosto 2020), mentre il Barcellona in caso di sconfitta racimolerebbe il suo peggior bottino in una fase a gironi di Champions (nell’edizione 1997/1998 di punti ne totalizzò 5).

I numeri non sono quindi a favore del Barça, che però non può permettersi di non passare. Una eventuale eliminazione vorrebbe dire un colpo pesantissimo anche per le casse del club.

