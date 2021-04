Champions: il Manchester City ribalta il Psg e vede la finale

Impresa del Manchester City a Parigi e finale di Champions League a un passo per Pep Guardiola: gli inglesi hanno battuto per 2-1 in rimonta il Paris Saint Germain nella partita d’andata della semifinale della massima competizione continentale. Dopo il vantaggio iniziale di Marquinhos, gli ospiti nella ripresa hanno ribaltato il risultato grazie alle reti di De Bruyne e Mahrez, mentre i campioni di Francia hanno chiuso in 10 per l’espulsione di Gueye.

La squadra di Pochettino cercherà di rovesciare tutti i pronostici la prossima settimana all’Etihad Stadium.

LA GARA

Nel primo tempo i lunghi fraseggi del Manchester City non irretiscono il Psg, che riparte con giocate in velocità che mettono a dura prova la difesa di Guardiola. Al 15′ i padroni di casa passano in vantaggio grazie a Marquinhos, che sugli sviluppi di un corner battuto da Di Maria supera Ederson con un preciso colpo di testa.

Gli inglesi provano a reagire, al 21′ Bernando Silva si vede respingere la conclusione da Keylor Navas, ma sono i transalpini a creare più chance e a sfiorare il raddoppio con Di Maria e Paredes. I Citizens chiudono il primo tempo in affanno ma prima dell’intervallo spaventano ancora Navas con una conclusione di Foden.

Il City parte meglio ad inizio ripresa ma è ancora il Psg ad avvicinarsi al 2-0 con Mbappé. Prende campo la squadra di Guardiola che al 65′ pareggia fortunosamente grazie a De Bruyne: il cross del belga non è deviato da nessuno e si insacca beffardo alle spalle di Navas, sorpreso dalla sua traiettoria.

Il pareggio infonde grande fiducia ai britannici, mentre il Psg arretra pericolosamente il baricentro: al 71′ Mahrez firma il 2-1 per gli ospiti su calcio di punizione. Altra tegola sui francesi al 77′: Gueye si fa espellere dopo un brutto intervento con il piede a martello su Gundogan. Il rosso è diretto e i francesi restano in dieci uomini. Guardiola ringrazia e porta a casa una vittoria d’oro.

OMNISPORT | 28-04-2021 22:57