Champions, il pensiero di Adani sui gironi

26-08-2022 13:31

A La Gazzetta dello Sport, Lele Adani ha analizzato i gironi di Champions League sorteggiati ieri per le italiane: “Nel girone nerazzurro, il Viktoria non ha speranze, il Bayern è superiore a tutte, mentre per il secondo posto direi Barça 60% e Inter 40%. Anche a Inzaghi piace imporre il gioco, l’anno scorso ha saputo guardare in faccia Real e Liverpool. L’Inter è pronta per la Champions”.

“Al Milan saranno utili le gare ben giocate l’anno scorso, pur in un girone impossibile – continua Adani -. Quella rossonera è una squadra perfetta per la Champions, anche se la forza assoluta della rosa non le permette di essere ancora protagonista. Quanto alla Juve, Allegri favorito per arrivare secondo. Vero che la Juve ha sempre fatto ottimi gironi per poi uscire negli ottavi, ma il Psg è davanti”.