Champions, il talismano di Inzaghi per bloccare il Liverpool

16-02-2022 09:15

Attesa finita. Questa sera, a San Siro (50% di capienza), l’Inter affronta il Liverpool per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Una sfida ricca di fascino.

Inter-Liverpool, sfida tra regine

Questo sarà il quinto incontro tra Inter e Liverpool in una competizione europea. Ciascuno dei quattro precedenti è andato in scena nella fase a eliminazione diretta di Coppa dei Campioni/Champions League, con l’Inter che ha passato il turno nelle semifinali del 1964/65 (edizione in cui ha poi vinto il trofeo) e il Liverpool vincente negli ottavi di finale del 2007/08. I Reds sono una delle squadre favorite per vincere la Champions League. Jurgen Klopp fa del ritmo elevato e dell’intensità le sue armi migliori. Chiaramente, il pericolo numero uno risponde al nome di Momo Salah, visto in Italia con le casacche di Fiorentina e Roma.

Inzaghi si affida al talismano Dzeko

Simone Inzaghi, come ribadito nella conferenza stampa pre match, non si sente battuto in partenza. L’Inter ha dimostrato, durante la stagione in corso, di avere una rosa importante, in grado di dar fastidio anche ad una corazzata come il Liverpool. Inoltre, c’è un talismano su cui fa affidamento lo stesso Simone Inzaghi e si chiama Edin Dzeko. Il bosniaco ha segnato in ognuna delle sue ultime tre presenze contro il Liverpool, realizzando un gol con il Manchester City nel 2015 e due con la Roma nelle semifinali di questa competizione nel 2017/18. L’attaccante nerazzurro è infatti uno dei soli tre giocatori ad aver segnato in entrambe le gare di una sfida a eliminazione diretta contro il Liverpool in Champions League, insieme a Emmanuel Adebayor dell’Arsenal nel 2007/08 e Didier Drogba del Chelsea nel 2008/09.

Inter, le opzioni Lautaro e Sanchez

Chiaramente Inzaghi ha altre risorse per mettere in crisi le certezze dei Reds. Una si chiama Alexis Sanchez. Il cileno sta attraversando un momento d’oro. Dopo la rete nella finale di Supercoppa Italiana, Alexis Sanchez ha cambiato marcia, diventando fondamentale per il gioco nerazzurro. C’è poi Lautaro Martinez. L’argentino non sta vivendo un grande momento di forma. Dalla rete contro il Real Madrid nel novembre 2020, l’attaccante ha giocato 697 minuti senza trovare il gol nella competizione. Potrebbe anche sbloccarsi proprio contro il Liverpool. Se lo augurano tutti i tifosi nerazzurri.

OMNISPORT