Champions, Inter-City: Le frecciate di Bonolis scatenano la bufera sul web

Lo showman dopo il ko nella finale di Istanbul lancia bordate a Milan, Juve e a Guardiola

11-06-2023 10:09

Erano in tanti gli ex interisti e i tifosi vip presenti ieri in tribuna all’Ataturk di Istanbul a sostenere la squadra di Inzaghi nella finale di Champions contro il City. Non aveva badato a spese Zhang nell’invitare la squadra del Triplete del 2010. Uno vicino all’altro c’erano Julio Cesar, Cambiasso, ovviamente Zanetti (tuttora vice-presidente dell’Inter), Materazzi ma anche chi come Seedorf e Vieira è passato attraverso un’esperienza nella Milano nerazzurra in maniera più breve.

Inter-City, in tribuna anche Mentana e Bonolis

Poi tanti tifosi vip- Sul palco della fan zone dell’Inter è salita Matilde Gioli, apprezzata attrice dall’incrollabile fede nerazzurra, insieme al presentatore e speaker radiofonico Daniele Battaglia. Ancora: tanti diversi rappresentanti del progetto Interspac lanciato da Carlo Cottarelli, da Paolo Bonolis a Enrico Mentana. E il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

Bonolis attacca i bilanci del City e le rivali italiane

Intervistato da Sky Paolo Bonolis, che nel pre-partita aveva detto che era già un successo essere lì confidando però nel successo dell’underdog Inter, ha applaudito la prova dei nerazzurri dopo il ko ma ha lanciato anche qualche frecciata a destra e a sinistra.

Mascherando la delusione lo showman romano ha detto: “L’orgoglio di essere interisti supera di gran lunga la delusione per una sconfitta immeritata. I ragazzi sono stati commoventi, Inzaghi è straordinario. Loro fortunati sul campo e furbi coi bilanci, evidentemente anche a loro è consentito farlo. Come si supera questa sconfitta? Guardando al futuro con il sorriso sulle labbra. Gli sfottò dei rivali? Non ho controllato Whatsapp ma non si faranno sentire. I milanisti hanno perso non so quanto derby, i non colorati dovevano essere radiati. Muti”.

Il web in fiamme dopo le accuse di Bonolis

Fioccano le reazioni: “Tre trilioni di debito per l’Inter e Bonolis parla dei bilanci del City”, oppure: “Non sai accettare la sconfitta. Parli ancora di bilanci e pensi sempre alla Juve dimenticando che tifi una società salvata dal governo e da patteggiamenti ben più gravi” e poi: “Capisco il tifo, anche la passione e persino la delusione, ma Bonolis è un personaggio pubblico e non può nè dovrebbe aizzare all’odio sportivo vs squadre eterne rivali dell’Inter. Si moderi, sig. Bonolis, faccia il suo lavoro e le offese gratuite li lasci in camerino”

C’è chi scrive: “Bonolis, che coraggio 821 milioni di debito chi deve essere radiato?” e ancora: “A Bonolis sto’ mese ie’ dice tutto male… Avanti un altro!!!!” e infine: “Aspetta solo che qualche procura si svegli, anche il New York Times adesso si è accorto che siete pieni di debiti”