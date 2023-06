Sconfitta Inter in Champions: i tweet della Juve e di Lapo infiammano i social

Dopo la sconfitta in finale di Champions League contro il City, il tweet della Juventus fa infuriare i tifosi dell'Inter. Lapo prova a rimediare, ma i tifosi bianconeri lo zittiscono

11-06-2023 01:47

Dopo aver attirato le ire dei tifosi della Fiorentina, l’area social della Juventus fa infuriare anche quelli dell’Inter. A scatenare un putiferio sul web sono, ancora una volta, i puntualissimi complimenti rivolti dai bianconeri all’avversaria delle italiane in una finale europea: il West Ham prima, il Manchester City ora. A riequilibrare le cose prova Lapo Elkann, che applaude l’undici di Simone Inzaghi per la sua prestazione di Istanbul. Il rampollo di casa Agnelli è, però, costretto a fare i conti con le critiche asprissime dei tifosi della Vecchia Signora.

I complimenti della Juventus al City

La rete di Rodri e l’errore di Lukaku che infrangono il sogno Champions League dell’Inter sono ancora negli occhi e nelle orecchie, ma la Juventus non perdona e, a stretto giro di boa dal triplice fischio dell’arbitro Marciniak, posta sui social un messaggio che scatena la rabbia a tinte nerazzurre e gli sfottò bianconeri.

Come in occasione della finale di Conference League, con i complimenti al West Ham dopo il successo sulla Fiorentina, che non sono piaciuti nemmeno al patron della Viola, Rocco Commisso, su Twitter la Juve concede il bis e scrive: “Complimenti al Manchester City per la vittoria della Champions League“.

La rabbia dei tifosi dell’Inter e gli sfottò bianconeri

Un post che in una manciata di minuti attira, inevitabilmente, una mezza infinità di critiche e messaggi. Tra gli interisti c’è chi scrive: “I truccatori di bilanci. Che imbecilli” e ancora: “l’Inter chiude la stagione con 2 trofei La Juve con 2 condanne“, “Perdiamo a testa altissima Voi avete perso a testa bassissima”, “Rispolvero twitter per dirvi: complimenti a voi per il settimo posto e il patteggiamento! Tornerete in serie B“.

Inevitabili, poi, le prese in giro dei bianconeri, tra chi allarga i ‘festeggiamenti’ alle sconfitte in finale di Fiorentina e Roma e scrive: “W il triplete! Europa league, Conference league, Champions league”, chi posta il Tweet di complimenti nerazzurri al Real Madrid nel 2017 e commenta: “Chi di spada ferisce…“, fino a chi chiede “Date una medaglia a questo social media manager“.

Lapo delude gli juventini

Chi dimostra maggiore sportività e scatena la reazione opposta è Lapo Elkann, che sempre via Twitter sottolinea la più che positiva prova dei nerazzurri di Inzaghi scrivendo: “Italiano Prima di Tutto l’Inter è Stata Strepitosa anche se non ha vinto . BRAVI”. Il tifo nerazzurro dimostra di gradire e applaude il rampollo di casa Agnelli, come questo supporter che commenta: “Lapo come al solito sei l’unico Juventino che considero intellettualmente onesto“.

Tantissimi, invece, i bianconeri stizziti dal gesto di Lapo. “O Lapo ma finiscila”, si legge e ancora: “Lapo, ti voglio bene, ma questi ci prendono per il c**o dal 2006 e non meritano niente“, “Lapo, con tutto il rispetto, ma anche basta. Io non rispetto chi non ci rispetta”, “Grande Lapo ma io ci godo“, “Ma basta con questo buonismo. Ci hanno azzerato nel 2006. Grazie anche al vostro silenzio”.