Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Il calcio italiano può sorridere. Il turno di Champions League è stato favorevole a tre italiane su quattro. Se la Juventus esce con le ossa rotta dalla trasferta sul campo del Benfica; per Milan, Inter e Napoli è una settimana da festeggiare. Nerazzurri e partenopei centrano infatti la qualificazione agli ottavi di finale, mentre al Milan serve ancora un ultimo step per tagliare il traguardo.

Milan, la qualificazione si decide col Salisburgo

La vittoria netta e dominante sul campo della Dinamo Zagabria ha fatto avvicinare a grandi passi il Milan alla qualificazione agli ottavi di Champions League. Ora non resta che fare l’ultimo passo mercoledì 2 novembre nel match casalingo contro il Salisburgo. I rossoneri conquisteranno il pass se nella sfida di San Siro riusciranno a vincere o pareggiare contro la formazione austriaco. Ininfluente il match tra Chelsea e Dinamo Zagabria. Gli inglesi sono già sicuri del primo posto mentre per la formazione croata in ballo c’è solo la qualificazione all’Europa League (vittoria con contemporanea sconfitta del Salisburgo). Il Milan in caso di sconfitta accederebbe invece all’Europa League in virtù degli scontri diretti a favore con i croati.

Napoli, il primo posto passa da Anfield Road

Si decide tutto all’ultima giornata con il Liverpool. Il Napoli ha conquistato ieri la quinta vittoria su cinque gare di Champions League ma come spesso accade al team partenopeo, l’Europa rischia di presentare una beffa. Gli azzurri a quota 15 punti sono sicuri della qualificazione agli ottavi (conquistata già nello scorso turno) ma non del primo posto del girone. Nella sfida con il Liverpool ad Anfield Road, gli azzurri di Luciano Spalletti devono vincere o pareggiare per riuscire a conquistare la vittoria, ma possono anche perdere con meno di 4 gol di scarto. All’andata infatti gli azzurri hanno battuto 4-1 il team di Klopp e possono contare anche su una migliore differenza reti generale.

Napoli, Milan e Inter: un occhio alle rivali degli ottavi

A un turno dalla fine del gironi, la Champions League ha già emesso tanti verdetti. Al turno successivo sono già qualificate 12. squadre: Napoli, Liverpool, Club Brugge, Porto, Bayern Monaco, Inter, Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Borussia Dortmund, PSG e Benfica. L’Inter chiuderà al secondo posto il girone e quindi incontrerà una delle teste di serie. Non potrà incontrare il Bayern (presente nel suo girone) o il Napoli se dovesse qualificarsi come primo. Il miglior accoppiamento possibile per i nerazzurri ma anche per il Milan in caso di qualificazione, potrebbe arrivare con il gruppo B, nello scontro con una tra Club Brugge e Porto. Ma attenzione anche al gruppo D, dove il Tottenham è in testa con 8 punti ma la situazione è ancora tutta da decidere con Sporting Lisbona, Eintracht e Olympique Marsiglia ancora in lotta.

Il Napoli cerca di fare la corsa al primo posto ma anche in questo caso il sorteggio potrebbe presentare qualche insidia. Dal gruppo della Juventus, al secondo posto potrebbe arrivare il Benfica che ha fatto vedere di essere molto pericoloso ma il PSG non ha ancora messo al sicuro la prima posizione. Nel gruppo G l’insidia è il Borussia Dortmund, formazione sempre ostica da affrontare. Altra situazione da monitorare è quella del gruppo F dove il Real Madrid è avanti a tutte ma non ha ancora messo al sicuro il primo posto, mentre per il secondo il Lipsia ha un vantaggio da sfruttare contro lo Shakhtar Dontetsk.