Champions, Lazio-Celtic: info, formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Dopo la bruciante sconfitta in campionato con la Salernitana, la Lazio si gioca gli ottavi di Champions in casa con il Celtic: le scelte di Sarri

27-11-2023 11:07

La Lazio ospita il Celtic allo stadio Olimpico in occasione della quinta e penultima giornata della fase a gironi di Champions League. Partita decisiva per le sorti dei biancocelesti, reduci dalla bruciante sconfitta con la Salernitana in campionato e secondi nel Gruppo E a una sola lunghezza dall’Atletico Madrid e a +1 sugli olandesi del Feyenoord. Basta una vittoria contro la cenerentola del girone per staccare il pass per gli ottavi.

Dove vedere Lazio-Celtic in diretta Tv e in streaming

Dopo aver vinto in Scozia 2-1 grazie al gol di Pedro all’ultimo respiro, si gioca a campi invertiti. Dunque, è lo stadio Olimpico ad accogliere l’undici di Brendan Rodgers che, come sempre, domina in patria salvo poi stentare quando l’asticella si alza. Le due squadre scenderanno in campo martedì 28 novembre, con fischio d’inizio in programma alle 18:45.

La partita sarà trasmessa su Sky. Tre le opzioni per gli abbonati: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). Per quanto riguarda lo streaming, anche in questo caso non mancano le alternative: dall’app Sky Go, disponibile su pc, smartphone e tablet, a NOW e Infinity+.

Lazio-Celtic: problemi in difesa per Sarri, le scelte

L’obiettivo è ricompattarsi dopo il ko di Salerno che ha portato Sarri a sbottare (“Se sono io il problema sono pronto a farmi da parte”). Ma in Europa fin qui è andata bene e manca l’ultimo step. Problemi in difesa per la Lazio, costretta a rinunciare a Casale e Romagnoli. Ma le aquile ritrovano Luis Alberto, che ha scontato un turno di squalifica in campionato.

Ancora out Zaccagni in attacco. Dunque, tra i pali ci sarà Provedel, quindi pacchetto arretrato composto da Lazzari, Patric, Gilae Marusic. Si va verso un centrocampo formato da Kamada, Cataldi e Luis Alberto, con Felipe Anderson, Immobile e Pedro nel tridente.

Le probabili formazioni di Lazio-Celtic

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Marusic; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. Allenatore: Maurizio Sarri

Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Marusic; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. Allenatore: Maurizio Sarri Celtic (4-3-3): Hart, Johnston, Phillips, Scales, Taylor; O’Riley, McGregor, Hatate; Maeda, Furuashi, Yang. Allenatore: Brendan Rodgers

Hart, Johnston, Phillips, Scales, Taylor; O’Riley, McGregor, Hatate; Maeda, Furuashi, Yang. Allenatore: Brendan Rodgers Arbitro: Halil Umut Meler (Turchia)

