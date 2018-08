Champions, le fasce del sorteggio e chi rischia di più tra le italiane

Al momento le certezze sulla Champions League 2018-2019 sono due. La prima è che la lista delle squadre al via sarà la più competitiva di sempre, complice la nuova formula che ha mandato in archivio la “riforma Platini”, ridando più spazio alle piazzate dei campionati top rispetto alle squadre campioni delle leghe minori, idea magari più democratica, ma che da qualche anno aveva trasformato la fase a gironi in semplici allenamenti per le grandi. La seconda è che… l'aspirante vincitrice non potrà contare sull’aiuto di Loris Karius, variabile impazzita della finale 2018 di Kiev con quei due errori macroscopici che hanno spianato la strada al tris consecutivo del Real Madrid contro il Liverpool. Il portiere tedesco si è trasferito al Besiktas, che disputerà l’Europa League, lasciando i pali dei Reds all’ex romanista Alisson, Come dire, se c’era un punto debole della squadra di Klopp, è stato spazzato via, un altro segnale di come la corsa alla finale del 1° giugno al 'Wanda Metropolitano' di Madrid sarà difficile per tutti. Italiane comprese, ovviamente.

Per la prima volta dopo nove anni partiamo con quattro squadre, ma la sensazione è che per nessuna di queste sarà facile superare il raggruppamento. Neppure per la Juventus di Sua Maestà Ronaldo, che punta al record delle sei Champions di Francisco Gento, ma che rischia di trovarsi nel classico girone di ferro. Scorrendo le quattro urne che daranno vita al sorteggio del 30 agosto alle ore 18 al Grimaldi Forum di Montecarlo, va detto che mancano ancora sei squadre, quelle che usciranno dai rinnovati preliminari. Saranno in trentadue, divise in quattro fasce, una formazione da ogni urna e così nasceranno gli 8 gironi, le cui gare si giocheranno il La prima fascia è già al completo e comprenderà le campioni nazionali dei primi 6 paesi del ranking Uefa (Barcellona, Bayern Monaco, Manchester City, Juventus, Psg e Lokomotiv Mosca) più il Real campione in carica e l’Atletico Madrid vincitore dell’Europa League.

Ovvio che la Lokomotiv sarà la testa di serie più ambita tra tutte quelle della seconda fascia, quindi Manchester United, Tottenham, Shakhtar Donetsk, Borussia Dortmund, Porto, Napoli e Roma, oltre allo stesso Liverpool, ma paradossalmente, nonostante l'ultima finale, i Reds rischiano la retrocessione in terza fascia qualora il Benfica eliminasse il Paok (all’andata 1-1 in Grecia). Uno scenario, quest’ultimo, che preoccuperebbe non poco Ancelotti e Di Francesco, che al contrario sarebbero garantiti di non trovare Salah e compagni nella prima fase. Così, detto che l’Inter è e resterà in quarta fascia e si prepara a un gruppo infernale, trema anche la Juventus, che oltre a temere una delle due inglesi, o tre, in base al destino del Liverpool, dalla seconda fascia, dovrà guardarsi anche dai pericoli della terza urna, che comprende avversari scomodi come Lione, Monaco, Valencia e Schalke 04, mentre nella quarta ci sarà da evitare il Galatasaray, già fatale nell’era Conte. Non resta che sperare che Ronaldo trasmetta un po’ della propria fortuna ai colori bianconeri…

SPORTAL.IT | 28-08-2018 12:50