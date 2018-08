Champions League 2018-19, le partite dell'Inter. Date e orari

L’Inter è stata inserita nel girone B della Champions League 2018-19. Le avversarie dell’Inter sono: il Barcellona, il Tottenham Hotspurs e il Psv Eindhoven. I nerazzurri debutteranno il 18 settembre a San Siro contro gli inglesi del Tottenham. Seguirà la trasferta in Olanda il 3 ottobre sul campo del Psv. La terza partita del girone, la partita più temuta dai tifosi nerazzurri è quella del 24 ottobre al Camp Nou di Barcellona. Il girone di ritorno inizierà con il big-match a campi invertiti: sarà il Barcellona a far visita all’Inter il 6 novembre. La penultima partita si gioca a Londra sul campo del Tottenham il 28 novembre e infine la partita, forse, decisiva sarà la più agevole: in casa a San Siro contro il Psv l’11 dicembre.

Per vedere le partite dell’Inter bisogna consultare il palinsesto di Sky, anche se in qualche caso il match potrebbe essere trasmesso dalla Rai.

Questo il dettaglio del calendario delle partite dell’Inter in Champions League:

Girone B

18 settembre

Barcellona-Psv (ore 18.55)

Inter-Tottenham (ore 18.55)

3 ottobre

Tottenham-Barcellona (21)

Psv-Inter (21)

24 ottobre

Psv-Tottenham (18.55)

Barcellona-Inter (21)

6 novembre

Tottenham-Psv (21)

Inter-Barcellona (21)

28 novembre

Psv-Barcellona (21)

Tottenham-Inter (21)

11 dicembre

Barcellona-Tottenham (21)

Inter-Psv (21)

VIRGILIO SPORT | 31-08-2018 09:51