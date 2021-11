Champions League 2021-2022, Inter- Shakhtar: le probabili formazioni

24-11-2021 09:07

Obiettivo ottavi di finale. Senza se e senza ma per l’Inter di Simone Inzaghi che ha il destino e il futuro della Champions nelle proprie mani. Una gara fondamentale in tutti i sensi, insomma, per l’Inter che conquistando gli ottavi potrebbe volare a Madrid con la testa sgombra per giocarsi il primo posto e focalizzarsi al massimo sul campionato.

Tra le file dei neroazzurri, saranno certamente out De Vrij e Alexis Sanchez, mentre i dubbi riguardano soprattutto Bastoni, Barella e Correa. In ripresa anche Edin Dzeko, così come Lautaro Martinez che nonostante un po’ di fatica stringerà i denti e ci sarà, anche viste le scarse alternative davanti.

Parecchi infortuni anche per Roberto De Zerbi. In difesa torna Marlon ma sarà out Ismaily a sinistra. Con loro in difesa Matviyenko al centro e Dodo a destra. Fernando al centro dell’attacco sostenuto da Tete, Solomon e Marlos.

PROBABILI FORMAZIONI

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. Allenatore: Inzaghi

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Trubin; Dodo, Marlon,Matviyenko, Konoplya, Maycon; Marcos Antonio; Tete, Marlos, Solomon; Fernando. Allenatore De Zerbi

