Champions League 2022/2023, Ajax-Napoli: i convocati di Spalletti

03-10-2022 15:33

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha diramato la lista dei giocatori convocati per la difficile trasferta alla Johann Cruijff Arena di mercoledì contro l’Ajax valida per la terza giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2022/2023.

Il Napoli non ha mai vinto fuori casa in Olanda (2N, 3P) in nessuna competizione europea. L’unico precedente in trasferta in Champions League è stata una sconfitta per 2-1 in casa del Feyenoord a dicembre 2017.

Queste le scelte di Spalletti:

Portieri: Idasiak, Meret, Sirigu.

Difensori: Di Lorenzo, Jesus, Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Rrhamani, Zanoli.

Centrocampisti: Anguissa, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski.

Attaccanti: Kvaratskhelia, Lozano, Politano, Raspadori, Simeone.