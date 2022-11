Champions League 2022-2023, Bayern Monaco-Inter: le probabili formazioni

01-11-2022 08:27

Bayern Monaco e Inter sono state così brave nel loro cammino europeo, cominciato col colpaccio dei tedeschi a San Siro, da chiudere il discorso ottavi con 90′ di anticipo, perciò hanno modo di far rifiatare qualche titolare e di concentrare le energie sul campionato.

Nel Bayern Monaco primo mancheranno Neueur, De Ligt, Muller, Lucas Hernandez e Sané: Ulreich tra i pali, saranno Mazraoui e Davies i terzini a completare la difesa che schiera la coppia centrale Pavard-Upamecano. Sabitzer e Kimmich copriranno le spalle a Gravenberch, con Coman e il baby Tel a rifornire il camerunese Choupo-Moting, riposa Manè.

Ampia rotazione pure nell’Inter certa della seconda piazza: Lukaku ritorna in infermeria assieme a Brozovic, D’Ambrosio e Handanovic; davanti a Onana Darmian sarà al fianco di Acerbi e De Vrij, panchina per il diffidato Bastoni e Skriniar. Cambiano gli esterni del centrocampo: a sinistra gioca Gosens, a destra debutta da titolare Bellanova, Asllani sarà il regista con Barella e Gagliardini scudieri; il sardo è diffidato come Lautaro, punta di diamante dell’attacco assieme a Correa.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Ulreich; Mazraoui, Upamecano, Pavard, Davies; Sabitzer, Kimmich; Coman, Gravenberch, Tel; Choupo-Moting. Allenatore: Nagelsmann.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Acerbi; Bellanova, Barella, Asllani, Gagliardini, Gosens; Lautaro, Correa. Allenatore: Inzaghi.