Champions League 2022-2023, Juventus-PSG: le probabili formazioni

02-11-2022 08:26

Massimiliano Allegri prepara le contromisure anti-PSG nell’ultima gara dei gironi di Champions League, gironi che hanno già decretato l’esclusione dei bianconeri dagli ottavi. Per conquistare l’accesso a disputare l’Europa League, però, c’è un ultimo ostacolo da affrontare e possibilmente battere, per continuare l’avventura europea, seppure in un’altra competizione.

La lista degli indisponibili di Allegri è davvero lunghissima: da Pogba a Di Maria, da Chiesa a Vlahovic, ai quali si vanno ad aggiungere McKennie e Iling Junior. A Parigi, invece, Galtier dovrà fare a meno di Neymar (squalificato), Kimpempe e Navas.

Ecco le probabili formazioni:

JUVENTUS: Szczęsny, Gatti, Bonucci, Alex Sandro, Cuardrado, Locatelli, Fagioli, Rabiot, Kostic, Miretti, Milik. All.: Allegri.

PSG: Donnarumma, Hakimi, Ramos, Marquinos, Mendes, Ruiz, Verratti, Vitinha, Soler, Messi, Mbappé. All.: Galtier