Champions League 2022-2023, Lipsia-Manchester City: le probabili formazioni

La squadra di Guardiola cerca il colpo in Germania contro la formazione allenata da Rose, che presenta André Silva unica punta

22-02-2023 08:33

Partita che promette bel gioco oggi alle 21 tra Lipsia e Manchester City. Gli inglesi sognano il colpo che possa già garantire una buona fetta di qualificazione, i tedeschi ambiscono a fare la sorpresa. In campionato, il City è secondo a 2 punti dall’Arsenal, in Bundesliga invece gli uomini di Rose sono quinti in classifica in questo momento.

Andiamo a vedere le probabili formazioni di stasera:

LIPSIA (4-2-3-1): Blaswich; Simakan, Orban, Gvardiol, Raum; Laimer, Schlager; Szoboszlai, Forsberg, Werner; André Silva. Allenatore: Rose.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Laporte, Aké; De Bruyne, Rodri, Gündogan; Mahrez, Haaland, Grealish. Allenatore: Guardiola.