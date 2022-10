Champions League 2022-2023, Maccabi Haifa-Juventus: le formazioni ufficiali

11-10-2022 17:46

Sono stati ufficializzati gli undici che scenderanno in campo alle 18,45 in Israele: i padroni di casa, tornati dopo 13 anni nella fase ai gironi di Champions, ripropongono nel tridente offensivo David, andato a rete allo Stadium; nei bianconeri Allegri, che a centrocampo ripropone dal 1′ Paredes, affianca a Bonucci Rugani e inserisce nel terzetto d’attacco Cuadrado, che assieme a Di Maria rifinirà per Vlahovic.

Maccabi Haifa (4-3-3): Cohen; Sundgren, Batubinsika, Goldberg, Cornud; Mohamed, Lavi, Chery; Atzili, Pierrot, David. All: Bakhar

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; McKennie, Paredes, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Di Maria. All. Allegri