Champions League 22-23, Barcellona-Inter: le probabili formazioni

12-10-2022 08:14

Match clou questa sera al Camp Nou tra Barcellona e Inter per il passaggio del turno agli ottavi. All’andata la squadra di SImone Inzaghi si è imposta per 1-0. Risultato fondamentale che ha permesso a Lautaro e compagni di staccare i blaugrana al secondo posto della classifica del girone C.

Xavi, per la gara contro l’Inter, si affiderà nuovamente al 4-3-3, con il tridente offensivo formato da Raphinha, Lewandowski e Dembelé. In difesa Garcia è favorito su Piqué per affiancare Christensen. A difendere i pali della porta blaugrana Ter Stegen.

Qualche assenza importante per Inzaghi che si presenta al Camp Nou senza Lukaku, Brozovic e Correa. Coppia d’attacco quindi obbligata nel 3-5-2 nerazzurro, con Dzeko al fianco di Lautaro. Attenzione, però, perché il tecnico potrebbe optare anche per il 3-5-1-1: in questo caso ci sarebbe spazio per Mkhitaryan sulla trequarti con Dzeko che partirebbe dalla panchina.

PROBABILI FORMAZIONI

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Garcia, Christensen, Alonso; Gavi, Busquets, Pedri; Rapinha, Lewandowski, Dembelé. All. Xavi

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All. S. Inzaghi