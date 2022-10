Champions League 22-23, Inter-Barcellona: le probabili formazioni

04-10-2022 08:29

Inter in crisi in campionato, ma non in Champions dove dopo la vittoria in Repubblica Ceca ha rilanciato le possibilità di qualificazione. Avversario a San Siro il Barcellona di Xavi. Le due squadre sono appaiate a 3 punti in classifica, entrambi sconfitte dal Bayern Monaco e vincenti contro il Viktoria Plzen nelle prime due giornate.

In casa Inter Lautaro negativo agli esami, sarà valutato ora per ora, out sicuramente Lukaku e Brozovic, in forse la disponibilità di Gagliardini. Onana preferito ad Handanovic giocherà titolare, così come Correa al fianco di Dzeko (o di Lautaro).

Anche la squadra di Xavi ha problemi legati all’infermeria, soprattutto riguardanti il reparto arretrato; sono infatti indisponibili Araujo, Kounde e Bellerin, i tre candidati al ruolo di terzino destro, fuori dalla lista dei convocati anche gli olandesi Depay e De Jong.

PROBABILI FORMAZIONI

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Correa, Dzeko. All. Simone Inzaghi

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Balde, Eric Garcia, Christensen, Jordi Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Raphinha, Lewandowski, Dembélé. All. Xavi